Москва, , 16:04 — REGNUM Данила Козловский снова займет режиссерское кресло, теперь он снимет мистическую ленту. Об этом сообщил портал HorroZone.

Изначально задумывалось, что это будет сериал для канала ТВ-3, но потом сценарий был переписан под полнометражный фильм. Главную роль в ленте сыграет сам Данила Козловский.

По сюжету, телезрители увидят Россию в начале 20 века и узнают, что династия Романовых правит нашей страной на протяжении трехсот лет благодаря поддержке могущественного ордена вампиров. Герой Козловского, молодой анархист Карамора, вступит в неравную борьбу с нечистью, после того как погибнет его возлюбленная. По сюжету Первая Мировая война и революция 1917 года — последствия борьбы Караморы с вурдалаками.

Выход фильма запланирован на конец 2020 года. В 2018 году Данила Козловский уже выступал в качестве режиссера, тогда он представил спортивную драму «Тренер», получившую смешанные отзывы.