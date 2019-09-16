Новосибирск, , 15:46 — REGNUM В ГУ МЧС РФ по Новосибирской области предупредили жителей региона о возможных туманах в ночные и утренние часы и попросили проявлять бдительность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Из-за тумана видимость сильно ухудшается, что может спровоцировать происшествия на дорогах, реках и озерах. Кроме того, при тумане легко заблудиться собирателям дикорастущих грибов и ягод», — подчёркивают в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что только за прошедшие дни сентября в лесах Новосибирской области потерялись 16 грибников. Живыми и здоровыми найдены 15 из них, ещё одного человека продолжают искать.

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