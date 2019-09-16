Ереван, , 15:59 — REGNUM С 24 сентября по 5 октября вооруженные силы Армении проведут беспрецедентные военные учения, 16 сентября сообщает телекомпания «Военная сила».

Телекомпания опубликовала видео-ролик с информацией об учениях. Согласно ролику в учениях примут участие в том числе военнослужащие в запасе.

«Будет участвовать каждый гражданин и вся страна», — говорится в ролике.

В ходе беспрецедентных по своим масштабам и характеру учений будут отработаны гармонизация боевой стрельбы, переход от оборонительной тактики к контрнаступлению до полного уничтожения противника.