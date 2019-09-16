Улан-Удэ, , 15:32 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ намерены перенести дату празднования дня города. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, на официальном сайте будет запущено онлайн-голосование по этому вопросу.

Центр Улан-Удэ Аркадий Зарубин

Перенести празднование на более теплое время года ранее предложил исполняющий обязанности главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

А 16 сентября в защиту детей, которых привлекают к празднованиям, выступил глава республики Алексей Цыденов. По его мнению, дети должны быть одеты по погоде, либо не участвовать совсем.

«Невозможно смотреть на детей, когда температура минус. Взрослые мёрзнут в куртках, а дети в футболках за сценой ждут своей очереди по полчаса. На детей посмотришь, и никакого праздника — одно переживание», — отметил он.

Поручения о подготовке указа по порядку привлечения детей к общественным мероприятиям даны министерству образования республики, минкультуры и минсоцзащиты.

Напомним, столица Бурятии в этом году отпраздновала день города 7 сентября, накануне единого дня голосования. В этот день температура в Улан-Удэ опустилась до +7−8 градусов, а в некоторых районах республики в ночь с 7 по 8 сентября выпал первый снег.