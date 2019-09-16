Красногорск, , 15:47 — REGNUM В Московской области 4,5 тыс. объектов социальной инфраструктуры адаптированы под потребности инвалидов. Об этом сообщает 16 сентября пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

По словам министра соцразвития региона Ирины Фаевской, из 7 тыс. приоритетных объектов инфраструктуры следствами доступной среды оборудованы 4480. До конца 2019 года планируется дооборудовать еще 150 объектов. Также ведется работа по внедрению «маршруториентированного подхода» на территории 1800 дворов, подъездов, магазинов, школ и поликлиник.

«Это позволит нам создать доступные маршруты для 1750 инвалидов», — заявила Фаевская.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, арбитражный суд Москвы подтвердил решение УФАС Московской области о внесении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Транснациональная фармацевтическая компания», в одностороннем порядке сорвавшей контракт на производство обуви для инвалидов.

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