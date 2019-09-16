Махачкала, , 15:42 — REGNUM Медалью за большой вклад в развитие парламентаризма и в связи с 25-летием Совета Федерации РФ награжден муфтий Дагестана, шейх Ахмад Афанди. От имени председателя Совфеда России Валентины Матвиенко награду духовному лидеру республики вручил зампредседателя верхней палаты парламента Ильяс Умаханов, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе духовного управления мусульман Дагестана.

В ходе беседы Умаханов отметил важность взаимодействия органов власти с духовенством и подчеркнул роль шейха Афанди в деле укрепления единства жителей Дагестана. Кроме того Умаханов как уполномоченный по делам хаджа при правительстве РФ положительно оценил организацию паломничества мусульман.

Накануне, 15 сентября, шейх Ахмад Афанди отметил свой юбилей, ему исполнилось 60 лет. В этот день глава Дагестана Владимир Васильев вручил ему недавно учреждённую медаль «20 лет разгрома международных бандформирований», а министр по национальной политике и делам религии республики Энрик Муслимов наградил муфтия знаком ведомства «За укрепление межнационального мира и согласия».

Напомним, шейх Ахмад Афанди был избран муфтием и председателем ДУМ Дагестана в 1998 году решением алимов республики. Является кавалером ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан», ранее также был награжден юбилейной медалью «50 лет РОССНАА», почетной медалью Дагестана «За любовь к родной земле» и т. д.