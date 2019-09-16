Москва, , 15:25 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, как обычно, эпатирует публику и подкидывает «жареное» прессе. О реально массовой выдаче украинцам российских паспортов сейчас речи идти не может, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «Финам» Анатолий Вакуленко, комментируя слова Жириновского о выдаче российских паспортов украинцам.

«У каждого государства есть перед гражданами определенные обязательства, даже если граждане проживают за пределами страны. И обеспечение этих обязательств требует как дополнительной инфраструктуры, так и существенных расходов.

Не исключена, конечно, ситуация, когда в свете ухудшения ситуации на Украине и обострения конфликтов в русскоязычных регионах, придется и на эти регионы распространить практику, применяемую сейчас в Донбассе.

Но всё-таки интеграция Украины в её нынешнем виде в состав России имеет довольно много существенных минусов, а вот плюсов, по мере развития альтернативных транспортных маршрутов и упадка украинской экономики, остается всё меньше», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что выдача российских паспортов для всех граждан Украины является единственным способом «остановить американизацию Украины».

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