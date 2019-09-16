Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM После аномально тёплой первой декады сентября во второй декаде этого месяца в Северную столицу России придут заморозки.

Иоанновский мост в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщило 16 сентября ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ночью 18−19 сентября в городе местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до минус 1−3 градусов.

При этом, по данным синоптиков, дневная температура составит плюс 9−11 градусов 18 сентября и плюс 8−10 градусов 19 сентября.

Как отмечает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, Санкт-Петербург ощущает влияние тыловой, холодной части циклонического вихря, медленно уходящего на восток.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября из-за сильного ветра и угрозы наводнения на дамбе в Финском заливе опускали затворы. Вскоре угроза отступила, и в ночь на 16 сентября затворы открыли, судоходство возобновилось.

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