Волгоград, , 15:13 — REGNUM Координационный центр ЮФО по подготовке волонтёров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начал свою работу в Волгограде. Кураторы центра разработают методические пособия, по которым станут обучать добровольцев. В курс подготовки войдёт изучение истории Великой Отечественной войны, особенностей волонтёрской деятельности и функционала, работа с архивной информацией, мастер-классы по восстановлению истории семьи, сообщили 16 сентября в пресс-службе администрации региона.

Вступить в движение «Волонтёры Победы» можно в интерактивном музее «Россия — моя история» — каждую субботу там будет работать специальная стойка для регистрации. На открытии музея побывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

«Добровольчество — это не работа, это состояние души. Сегодня у нас действуют порядка 600 таких организаций, активными участниками движения являются более 23 тысяч человек. Это серьёзная сила. Вы принимаете участие в поисковой работе, оказываете различную помощь людям, занимаетесь экологическими задачами», — отметил глава региона.

Волгоградская область стала окружным центром по результатам конкурса Федерального агентства по делам молодежи и Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».