Волгоград, 16 сентября 2019, 15:13 — REGNUM Координационный центр ЮФО по подготовке волонтёров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начал свою работу в Волгограде. Кураторы центра разработают методические пособия, по которым станут обучать добровольцев. В курс подготовки войдёт изучение истории Великой Отечественной войны, особенностей волонтёрской деятельности и функционала, работа с архивной информацией, мастер-классы по восстановлению истории семьи, сообщили 16 сентября в пресс-службе администрации региона.
Вступить в движение «Волонтёры Победы» можно в интерактивном музее «Россия — моя история» — каждую субботу там будет работать специальная стойка для регистрации. На открытии музея побывал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Волгоградская область стала окружным центром по результатам конкурса Федерального агентства по делам молодежи и Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».