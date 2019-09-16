Москва, , 15:09 — REGNUM В Москве павильоны «Здоровая Москва» продолжат работу до первых чисел октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«Павильоны «Здоровая Москва» будут работать до начала октября: не все желающие успели пройти бесплатную диспансеризацию в парках», — написал он.

Он уточнил, что для получения медицинской услуги с собой необходимо иметь паспорт или водительские права. При этом обследование не займёт больше часа, а результаты придут на электронную почту.