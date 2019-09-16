Москва, , 15:09 — REGNUM 18 сентября в ИА REGNUM пройдет Круглый стол на тему «Россия: образ будущего», в ходе которого будут рассмотрены потенциальные варианты развития страны, проанализированы сильные и слабые стороны каждого из вариантов, рассмотрена роль общества в формировании сильной государственной политики, будет сделан особый акцент на рассмотрении внешней политики России в условиях роста глобальной неопределенности и возрастания роли силовых факторов.

В мероприятии примут участие председатель Московского клуба, доктор культорологии Михаил Лермонтов, директор Института ЕАЭС, кандидат философских наук Владимир Лепехин, писатель, публицист, военный китаевед и политолог, заместитель директора Института российско-китайского стратегического взаимодействия Андрей Девятов, российский экономист, аналитик и политолог Михаил Хазин, политолог, доктор политических наук Владимир Павленко, известный российский сценарист и режиссер Роман Газенко и другие представители общественности.

Начало Круглого стола в 12.00 по адресу Берсеневский пер., 2, стр. 1