Биробиджан, , 15:05 — REGNUM Общий объём финансирования учреждений среднего специального образования Еврейской автономной области по программе «Единая субсидия» составит 1,4 млрд рублей, сообщает 16 сентября пресс-служба Минвостокразвития России.

Средства будут направляться на переоснащение мастерских и лабораторий техникумов и колледжей региона. Всего в рамках программы будет реализовано 33 мероприятия.

В ведомстве отметили, что уже в 2019 году обучение на новом оборудовании начали семь образовательных учреждений. На эти цели было направлено 140 млн рублей.

Так, в техническом колледже появилось оборудование для обучающихся по специальности «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ». Мастерские политехнического техникума в Биробиджане пополнились новым оборудованием для сварочной мастерской, а в Биробиджанском медицинском коллеже установлено 15 тренажеров для обучения проведению процедур.

Работа по планам социального развития центров экономического роста («Единая субсидия») началась в Минвостокразвития в 2018 году. До 2021 года из федерального бюджета 58 муниципальных образований Дальнего Востока получат 95,3 млрд рублей, на эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют свыше 700 социальных объектов.

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