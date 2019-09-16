Ростов-на-Дону, , 15:10 — REGNUM Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога. Жалоба размещена в социальных сетях.

В частности, недовольство вызывает макияж, который, по словам родителей, наносит учитель. Ученики жалуются на то, что педагог девочек недолюбливает, к мальчикам относиться очень тепло.

«Как пeдагог он может и хороший, но внeшний вид очень красноречив. У каждого свой выбор личной жизни, но нeсти в школу такую культуру считаю нeдопустимой. Значит учительницу уволили за фото в купальнике, а тут по закону говорят, что не имеем никакого права», — поделилась мать пятиклассника, приложив подтверждающие фотоснимки.

Портал 161.ru уточняет, что в управлении образования города пообещали разобраться в ситуации, ранее «внешний вид этого учителя привели в соответствие с нормой».