Ташкент, , 15:04 — REGNUM Правительство Малайзии выделило Узбекистану десять грантов на сумму $100 тыс. для обучения в магистратуре Университета управления и предпринимательства Binary, сообщили 16 сентября в пресс-службе МИД Узбекистана.

В малазийском городе Путраджая состоялся торжественный прием в честь 35-летия Университета Binary с участием премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

Ректор университета Джозеф Адайкалам рассказал о планах по открытию совместного узбекско-малазийского факультета на базе Ташкентского финансового института.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2019 года соглашение о сотрудничестве подписали представители Восточно-Казахстанского государственного технического университета имени Д. Серикбаева (ВКГТУ) и Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий (ТУИТ).

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