Лос-Анджелес, США, , 15:01 — REGNUM В США в возрасте 49 лет ушел из жизни актер Брайан Терк, сообщает The Sun 16 сентября.

Актер больше года боролся с онкологическим заболеванием, долгое время скрывая свое состояние от друзей и коллег. 13 сентября его не стало, у него остались жена и восьмилетний сын. В России Брайн Терк стал известен благодаря сериалу «Беверли Хиллз, 90 210».

Брайн Терк снялся в таких картинах, как «Затерянный мир: Парк Юрского периода», «Скорая помощь», «Детектив Нэш Бриджес», «Баффи — истребительница вампиров», «Крокодил Данди в Лос-Анджелесе», «Американский пирог 2», «Два с половиной человека» и в сериале HBO «Карнавал».

4 марта 2019 года после двух инсультов был отключен от аппарата жизнеобеспечения другой актер культового сериала «Беверли Хиллз, 90 210» — Люк Перри.