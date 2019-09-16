Ульяновск, , 14:34 — REGNUM В Ульяновской области молодые мамы с 2020 году будут получать единовременную выплату при рождении первенца. Размер поддержки — 100 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В регионе принимаются новые меры социальной поддержки. С июля 2020 года молодые семьи будут получать 100 тыс. рублей единовременной выплаты при рождении первого ребенка. Эту поддержку получат семьи, где возраст матери не превышает 25 лет. Отметим, что в настоящее время семьям при рождении второго ребёнка выплачивают 50 тыс. рублей, при рождении третьего и последующих детей — 100 тыс. рублей.

Кроме того, с января 2020 года планируется снять ограничения в нуждаемости в улучшении жилищных условий семьям, где родились тройняшки.

По данным региональных властей, в настоящее время в регионе действуют более 30 мер поддержки семей с детьми, в том числе 25 — регионального характера.