Нейпьидо, , 17:14 — REGNUM Специальная Независимая международная комиссия по установлению фактов ООН обвинила силовиков Мьянмы в предполагаемом геноциде в отношении мусульманского меньшинства рохинджа. Об этом, как передает агентство Associated Press, говорится в докладе миссии ООН, опубликованном 16 сентября.

Доклад стал результатом двухлетних усилий экспертов по документированию нарушений прав человека в Мьянме. В нем утверждается, что «операции по борьбе с повстанцами в 2017 году включали акты геноцида (силами безопасности против народности рохинжда)».

Представители миссии также отмечали, что угроза геноцида сохраняется в отношении примерно 600 000 рохинджа, которые все еще живут в Мьянме в «достойных сожаления» условиях и подвергаются преследованиям. Эксперты полагают, что сложившаяся ситуация делает невозможной репатриацию рохинджа.