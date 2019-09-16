Москва, , 14:16 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения открыла горячую линию по вопросам обезболивания граждан России, сообщается на сайте Росздравнадзора.

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Телефоны горячей линии работают во всех 85 субъектах РФ. Любой желающий может пожаловаться на нарушения порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов.

Телефон горячей линии Росздравнадзора: 8−800−550−9903. Звонок бесплатный.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о паллиативной помощи уточнит права пациентов на обезболивание, Минздрав предлагает свою формулировку.

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Скворцова пояснила, где брать сильные обезболивающие препараты