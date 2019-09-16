Владикавказ, , 14:14 — REGNUM В Северной Осетии выявлено крупное хищение на оптовой базе. Было похищено товаров на сумму около 689 тыс. рублей. Подозреваемым стал работник склада, сообщили ИА REGNUM16 сентября в пресс-службе МВД по региону.

Проверка была организована сотрудниками МВД по обращению владельца базы. Индивидуальный предприниматель пожаловался на недостачу, которая была установлена в ходе переучета. Пропали товары бытовой химии и продукты питания.

Как выяснилось, в декабре 2018 года на базу устроился работать 29-летний кладовщик. За четыре месяца 2019 года он похитил из помещения склада вверенный ему для хранения товар. В настоящее время следователи возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника по статье УК РФ «Присвоение или растрата».

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