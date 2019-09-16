Махачкала, , 14:17 — REGNUM Правоохранители установили обстоятельства массовой потасовки между футболистами юношеских клубов «Дагестан» и «Юность» из Владикавказа, которая произошла 15 сентября на поле махачкалинского стадиона «Труд». Об этом ИА REGNUM 16 сентября сообщили в пресс-службе МВД республики.

Конфликт, напомним, возник во время матча первенства ЮФО — СКФО среди юношеских команд 2003 года рождения. Он перерос в драку, в ходе которой 16-летний житель Владикавказа получил травмы. Подросток с ушибом шейного отдела позвоночника и сотрясением головного мозга доставлен в больницу.

Конфликт был улажен судьями матча и тренерами, после чего за грубое нарушение правил главный арбитр удалил с поля игрока из команды Дагестана. Затем между игроками обеих команд разгорелся повторный конфликт, который вновь привел к драке и госпитализации одного из участников инцидента. На этот раз разнимать юношей пришлось уже полицейским, несущими службу на стадионе.

В отношении 49-летнего отца одного из игроков составлен протокол по статье КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Как сообщало ИА REGNUM, в данной потасовке, по сведениям МВД Дагестана, приняло участие около 40 подростков. Пять предполагаемых зачинщиков драки с места происшествия были доставлены в отделение полиции. Всех их опросили, после чего отпустили.

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