Рим, , 14:14 — REGNUM В проекте бюджета Италии на 2020 год может быть предусмотрено повышение зарплат преподавателям «на трехзначную сумму», вероятно на 100 евро ежемесячно, заявил в интервью Corriere della Sera в понедельник, 16 сентября, министр образования нового правительства страны Лоренцо Фьорамонти.

Общий объем необходимых затрат оценивается в 2 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, повысить учителям зарплаты на 100 евро в месяц с 2020 года обещали и в предыдущем правительстве Италии: такая договоренность была достигнута в апреле 2019 года в результате затянувшегося до утра совещания чиновников и представителей профсоюзов.

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