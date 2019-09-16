Екатеринбург, , 14:12 — REGNUM Победителем всероссийского конкурса «Лучший гид России» стал уральский школьник. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Финал конкурса прошёл в рамках IV фестиваля русского географического общества в Москве по четырём номинациям. Ученик 10 класса школы № 140 Ленинского района Екатеринбурга стал первым в номинации «Лучший гид. До 18 лет».

В пресс-службе мэрии уточнили, что диплом победителя десятикласснику вручал лично министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Екатеринбурга занял первое место во всероссийском профессиональном конкурсе, став лучшим в России водителем трамвая.

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