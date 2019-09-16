Оренбург, , 14:02 — REGNUM В Оренбурге председателя кооператива «Семейная копилка» заключили под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным ведомства, суд Ленинского района города удовлетворил ходатайство следователя. Фигурантка уголовного дела о крупном мошенничестве арестована до 16 октября.

Напомним, ранее председатель кооператива была объявлена в федеральный розыск. Женщину задержали 13 сентября в Москве. Пострадавшими вкладчиками по делу проходят около 800 человек. Ущерб оценивается в 250 млн рублей.

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