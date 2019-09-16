Таллин, , 13:51 — REGNUM В Эстонии растёт число жителей с излишним весом, а каждый второй житель и каждый третий ребёнок уже сегодня страдает ожирением, сообщает эстонское гостелевидение ETV+. Такие данные приводит эстонский Институт развития здоровья, в котором пообещали в ближайшее время представить полный отчёт об общем здоровье общества в стране.

Это всё потому, что кто-то слишком много ест! Цитата из м/ф «Винни-Пух и все-все-все». реж. Фёдор Хитрук. 1969. СССР

Как отмечает портал национального вещателя ERR, государственные рекомендации о здоровом питании не работают, а жители не склонны их придерживаться, выбирая для своего рациона вредную пищу.

В пищевых привычках жителей преобладает жирная пища животного происхождения, фаст-фуд и прочая вредная для здоровья еда.