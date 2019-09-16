Таллин, , 13:49 — REGNUM Эстония может столкнуться с острой нехваткой семейных врачей, а их функции частично придётся передать в больницы, пишет портал национального телерадиовещателя ERR сегодня, 16 сентября. Каждый пятый семейный врач в стране уже в пенсионном возрасте, а новыми кадрами эта часть системы здравоохранения не пополняется — молодые специалисты не желают идти работать семейными врачами.

Из-за угрозы кризиса в министерстве социальных дел разрабатывают «чёрный сценарий», по которому часть функций семейных врачей, в случае нехватки в поликлиниках, передадут больницам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с кризисом из-за нехватки кадров и высокой нагрузки на действующих специалистов уже столкнулись в Латвии. О скорой нехватке кадров говорят и в Литве, где молодые специалисты предпочитают отправляться на заработки в западные центры медицины, в которых зарплаты в несколько раз выше.