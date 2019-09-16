Киров, , 13:45 — REGNUM Тренировка в главном корпусе Вятского государственного университета стала завершением серии учебных эвакуаций, которые прошли во всех корпусах и общежитиях, сообщает 16 сентября пресс-служба вуза.

Эвакуация проводилась в соответствии с распоряжением ректора при участии сотрудников ГУ МЧС России по Кировской области. В рамках мероприятия также состоялось тушение условного пожара.

Отмечается, что эвакуация в главном корпусе прошла успешно, сотрудники и студенты уложились в норматив. Итоги всего мероприятия также охарактеризованы положительно: время эвакуации соответствует установленным требованиям, а системы для обеспечения защиты находятся в исправном состоянии.

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