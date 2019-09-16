Рязань, , 13:46 — REGNUM Прокуратура Рязанской области выявила, что комиссии по приёмке образовательных организаций региона к 2019/2020 году допустили ряд нарушений. Сведения, отражённые в паспортах готовности школ, не всегда соответствовали фактическим данным. Проверяющие «закрывали глаза» на недочёты в противопожарной безопасности, отсутствие охраны и ограждения территории, обустройство стоянок школьных автобусов, сообщили 16 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В. Соколов. Школа

В одной из школ Михайловского района с апреля 2019 года не могли установить забор, несмотря на соответствующее решение суда. Специализированная охрана отсутствовала в четырёх образовательных учреждениях Пронского района и в двух школах в Скопинском районе. В кадомских школах эвакуационные выходы были закрыты на ключ. Нарушения не были устранены в срок, всем школа подписали акты готовности к новому учебному году.

Всего прокуроры внесли 72 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 18 должностных лиц, девять человек наказали административно, в суд направлены семь заявлений с обязанностью устранить нарушения.