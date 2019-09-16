Вашингтон, , 13:18 — REGNUM В сети обсуждают известного профессионального геймера Линя Нгуена, известного под ником Seiko, который проиграл в турнирной игре по Hearthstone из-за одновременной игры в Auto Chess. Об этом 16 сентября сообщил портал PC Gamer.

https://twitter.com/BabyBearHS/status/1172910430068645888

Его противником был такой же профессионал Элиас Сибелиус (Bozzzton). Во время матча Seiko не был полностью сосредоточен на игре по причине того, что постоянно смотрел вниз. Позже выяснилось, что у него на коленях находился планшетный ПК — геймер участвовал в турнире по Dota Auto Chess с призовым фондом $1 млн.

https://twitter.com/coL_Sottle/status/1172946514114699264

Позже Bozzzton раскритиковал Seiko за непрофессионализм и заявил, что его действия были крайне оскорбительными для программы GM и всего сообщества игроков Hearthstonе, которые «убили бы» за то, чтобы оказаться на месте Seiko.

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Напомним, Hearthstone — это коллекционная карточная игра, в основу которой легла вселенная Warcraft компании Blizzard. Auto Chess — это популярная стратегическая модификация игры Dota 2 по той же вселенной, разработанная студией Drodo.

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