Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 13:01 — REGNUM На Ямале с помощью прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму более 37 млн рублей. Восстановлены трудовые права 365 работников ООО «Регионстрой» из Нового Уренгоя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Установлено, что предприятие задолжало своим работникам с ноября 2018 года по июнь 2019 года. ООО «Регионстрой» и его руководитель привлекались к административной ответственности. В интересах работников прокуратурой были направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов.

По ходу принимаемых надзорным ведомством мер задолженность предприятия по заработной плате снижалась. В начале сентября 2019 года она погашена в полном объеме.