Псков, , 12:58 — REGNUM Руководство Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина выступило с официальным комментарием в связи с шумихой вокруг показа спектакля «Ревизор» на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, комментарий опубликован на сайте псковского театра, под ним подписались художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев и арт-директор Андрей Пронин.

«Мы с некоторым удивлением наблюдаем за «скандалом», развернувшимся вокруг показа нашего спектакля «Ревизор» на фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге. Удивление это связано с тем, что «скандал» развернулся вовсе не в день показа, а спустя пять дней. На спектакле никаких эксцессов не было», — говорится в комментарии.

Месхиев и Пронин отмечают, что несколько десятков человек, «которым оказалась не близка эстетика спектакля, покинули зал в антракте».

Официальный комментарий Псковского театра драмы имени А.С.Пушкина «Оставшиеся несколько сотен устроили стоячую овацию в финале, и она продолжалась ровно пять минут. Звучали голоса: «Браво! Спасибо!». И к нам, и к нашим артистам подходили люди, благодарили и просили приезжать ещё. Такое случается не на каждом гастрольном спектакле и не в каждом городе. Хотя тепло аплодируют «Ревизору» всегда».

Руководители псковского театра отметили, что спектакль идёт в репертуаре театра больше года, был на гастролях в Петербурге, а возрастной индекс спектакля, обозначенный крупным шрифтом и на афише, и в билете, и в программке, — 18+.

«Что же касается «зала, полного детей», о котором написала екатеринбургская журналистка, это или ложь, или сильное преувеличение. Мы опросили критиков, присутствовавших в зале: никто из них не видел ни одного ребёнка — ни в зале, ни в фойе. Мы не можем поручиться, что детей в зале не было вообще, но они явно не преобладали», — говорится в комментарии.

Руководители псковского театра назвали «досадной недоработкой входной группы Екатеринбургского ТЮЗа» возможность просочиться в зал несовершеннолетним, несмотря на запрет.

«Досадная, но отнюдь не фатальная, потому что в спектакле «Ревизор» есть немало вещей, не понятных детям, а вот вещей, способных оскорбить детскую нравственность, нет», — отмечается в комментарии.

Дмитрий Месхиев и Андрей Пронин также считают, что «восклицания о том, что гастроли-де шли в театре юного зрителя, носят демагогический характер», так как в ТЮЗах показывают разные спектакли, в том числе и очень взрослые.

В нашем спектакле есть боль, страх, даже ужас, а вот эротике в нем места нет, она отвлекала бы от главного. Приходите на наш спектакль, и вы убедитесь в этом. Единственное условие — вам должно быть восемнадцать или более лет». Официальный комментарий Псковского театра драмы имени А.С.Пушкина «Мы со всей ответственностью заявляем, что наш спектакль «Ревизор» очень целомудрен. В нём напрочь отсутствует какое-либо откровенное сексуальное содержание, нет даже намёка на эротику. Единственный эпизод сексуального характера происходит в глубине сцены под глухим одеялом и выстроен так, что зритель сам домысливает суть события. В этом спектакле подобную пуританскую форму продиктовала тема. Ведь речь не о постраничной постановке хрестоматийной пьесы. На афише спектакля написано — фантазия на темы пьесы Гоголя <…>Приходите на наш спектакль, и вы убедитесь в этом. Единственное условие — вам должно быть восемнадцать или более лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спектакль «Ревизор» Псковского академического театра драмы имени А.С.Пушкина вызвал неоднозначную реакцию у публики Екатеринбурга. Журналисты и зрители увидели в нём две «сомнительные сцены», обратив внимание на то, что при этом в зале были дети и подростки в возрасте 9−12 лет. Екатеринбургский ТЮЗ заявил о начале внутренней проверки после скандального показа.

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