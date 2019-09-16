Москва, , 12:57 — REGNUM Московский зоопарк меняет часы работы и переходит на осенний режим работы с 16 сентября, сообщается на портале мэра столицы.

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Режим работы меняется в связи с сокращением светового дня. Так, если летом зоопарк работал с 07:30 до 20:00, теперь он будет открыт с 09:00 до 20:00. Купить билет можно до 19:00.

Отмечается, что Московский зоопарк можно посетить бесплатно, если посетитель будет в костюме летучей мыши или Бэтмена. Акция «Сумерки» проходит до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл в зоопарке после капитальной реконструкции Детский контактный зоопарк.

Подробности: Собянин открыл Детский зоопарк после капитальной реконструкции