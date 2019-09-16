Томск, , 12:51 — REGNUM Команды томских предприятий собрали 822 килограмма мусора в рамках второго этапа IV чемпионата Томской области по спортивному сбору мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в администрации региона.

Второй этап чемпионата состоялся 14 сентября. Всего в нём приняли участие 11 команд, представляющих томские предприятия. На полутора километрах набережной Томи команды за час собрали 822 килограмма мусора, в том числе 260 кг пластика и 375 кг стекла. Отсортированные отходы отправили на переработку.

Победителем стала команда, собравшая 123 кг мусора. Второе место — 127,5 кг мусора, третье — 87 кг.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках студенческого этапа чемпионата 15 команд за час собрали на набережной Томи в районе Речвокзала 576 кг мусора.

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