Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудница министерства культуры России по ЮФО написала заявление в полицию на лидера группы «Ленинград» за употребление ненормативной лексики, сообщает 16 сентября Telegram-канал 112.

Чиновница посетила концерт, который прошел 13 сентября на стадионе «Ростов-Арена», где, по ее словам, Сергей Шнуров 4 часа подряд ненормативно выражался. Заявление в полиции приняли, проводится проверка по факту поступления жалобы.

Группа «Ленинград» посетила Ростов-на-Дону в рамках прощального тура, который проходит по 9 городам России, на крупнейших площадках страны.