Пермь, , 12:45 — REGNUM В Пермском крае в незаконной рубке деревьев в лесном массиве обвиняются бывший заместитель директора лесничества и глава лесозаготовительной компании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Оба вскоре окажутся на скамье подсудимых. Уголовные дела с утверждёнными обвинительными заключениями направлены в суд.

По данным полицейского ведомства, в защитных лесах были вырублены пихта, осина, ель. Объемы вырубки деревьев превысили задекларированные показатели. При этом работники-лесорубы не знали о незаконности работ. Ущерб, причиненный природе, оценивается в 11 млн рублей.