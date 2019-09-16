Красногорск, , 12:43 — REGNUM В образовательные учреждения Московской области в новом учебном году приняли на работу 1382 молодых специалиста. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 сентября в пресс-службе министра образования региона Ольги Забраловой.

По словам Забраловой, 1165 педагогов трудоустроили в школы региона, еще 200 человек — в детские сады. В учреждения дополнительного образования приняли 24 молодых специалиста. Чаще всего молодых учителей брали на работу в Балашихе, Мытищах, Орехово-Зуеве, Раменском и Богородском городских округах.

«…Мы помогаем начинающим специалистам реализоваться в профессии. Например, для них существуют ежемесячные доплаты в размере 6 тыс. рублей. Также молодой специалист может получить так называемые подъемные выплаты в размере до 150 тыс. рублей», — напомнила областной министр.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019—2020 учебном году в образовательные учреждения отправились 1,6 млн учащихся. Также к 1 сентября 2019 году в регионе открыли 12 новых школ.

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