Грозный, , 12:40 — REGNUM В Чечне попал на скамью подсудимых за совершение преступлений террористического характера местный житель. 27-летний А. Хадисов размещал в сети интернет материалы экстремистского толка. Публикации оправдывали террористическую деятельность, сообщили 16 сентября в пресс-службе управления ФСБ по Чечне.

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес решение о признании обвиняемого виновным и отправил его в колонию на три года. Хадисову также запрещено в течение трех лет заниматься администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне в первом полугодии 2019 года были задержаны за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности 40 человек. Еще трое — склонены к явке с повинной. Двоих боевиков ликвидировали при задержании.