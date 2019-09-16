Джакарта, , 12:31 — REGNUM Национальная комиссия по контролю за табачными изделиями Индонезии считает, что правительство должно запретить электронные сигареты, сообщает информационное агентство Antara.

«ВОЗ фактически выпустила заявление о том, что электронные сигареты опасны для здоровья, поэтому каждой стране рекомендуется ужесточать правила в отношении электронных сигарет. Хотя споры еще ведутся, но прежде чем эти сигареты превратятся в эпидемию, мы считаем, что их следует запретить», — заявила Нина Самиди из национальной комиссии по контролю за табачными изделиями.

По её словам, электронные сигареты, особенно крупное промышленное производство, станут новыми «захватчиками» для Индонезии.

Нина Самиди отметила, что компании, которые утверждают, что электронные сигареты и вэйп являются альтернативой для тех, кто хочет бросить курить, вводят курильщиков в заблуждение, поскольку большая часть жидкостей для вэйпа содержит больше никотин, чем обычные сигареты.

Напомним, по состоянию на 11 сентября 2019 года в Соединенных Штатах умерло шесть человек от болезни легких, которая предположительно была вызвана курением вэйпа.

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