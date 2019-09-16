Екатеринбург, , 12:30 — REGNUM Около трёх тысяч человек приняли участие в акции «Будь здоров — питайся правильно», которая прошла в Историческом сквере Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В ходе мероприятия каждый посетитель мог измерить свой вес и в случае избыточной массы тела получить консультации специалистов-диетологов. В итоге процедуру взвешивания прошли 690 человек и 520 из них получили индивидуальные консультации. Более того, можно было измерить артериальное давление и уровень глюкозы, получив по итогам исследований рекомендации терапевта.

Также в ходе акции проводились мастер-классы, конкурсы, а также посетителей угощали фито-чаем.

Отметим, что акция была организована по инициативе регионального центра медицинской профилактики и свердловского областного медицинского колледжа при поддержке ассоциации средних медицинских работников Свердловской области и регионального центра охраны здоровья детей и подростков.

Напомним, что акция в Екатеринбурге стала заключительным этапом фестиваля Love Your Health, который 21 июля стартовал в Ростове-на-Дону, и 1 сентября продолжился в Новосибирске.