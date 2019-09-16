Хараре, , 12:29 — REGNUM Представители семьи скончавшегося Роберта Мугабе разрешили конфликт с нынешним президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой по поводу места захоронения первого президента страны. Семья покойного дала согласие на похороны у монумента «Акр Национальных героев» в Хараре. Об этом сообщает CNN Africa.

Ранее в заявлении семьи говорилось, что правительство страны изначально не проконсультировалось с ними по поводу планов захоронения. В пятницу, 13 сентября, они настаивали на том, что бывший президент будет похоронен в своем родном городе Кутама, к западу от столицы Хараре, в то время как правительство настаивало на захоронении у монумента на вершине холма, где похоронены национальные герои страны.

«Похороны будут проведены позже в Акре Национальных Героев. По окончании официальных ритуалов семья лично совершит приватное захоронение в Акре Национальных Героев позднее», — сказал племянник покойного президента Лео Мугабе, отметив, что похороны состоятся только после того, как с телом Мугабе простятся старейшины в Кутаме. Они проведут традиционные похоронные обряды, отметил он.

«В воскресенье (15 сентября) у нас пройдет официальная правительственная похоронная церемония, которая обычно происходит в Акре Героев, а затем в честь него будет дан 21 оружейный залп. Но мы не будем делать фактическое захоронение в воскресенье. Мы заберем тело. Традиционные лидеры попросили еще некоторое время, чтобы выполнить традиционные ритуалы», — сказал Лео Мугабе CNN в субботу, 14 сентября.

Как передавало ИА REGNUM, Мугабе скончался 6 сентября в одной из больниц Сингапура.