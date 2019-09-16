Чансу, , 12:25 — REGNUM Правительство Южной Кореи увеличило размер выплат за первого, второго и последующих детей. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей администрации Чансу.

По их словам, с 10 сентября 2019 года за каждого первого ребенка в южнокорейском Чансу выдают 3 млн вон (~$2540), за второго — 5 млн вон (~$4230), за третьего — 10 млн вон (~$8450), четвертого — 12 млн вон (~$10 140), за пятого и последующего — по 15 млн вон (~$12 700).

Известно, что данное решение было принято с целью повысить рождаемость.

В администрации отметили, что для получения пособия оба родители должны получить регистрацию в уезде Чансу в течение одного года после рождения ребенка.