Магас, , 12:22 — REGNUM В Ингушетии будут построены две новые амбулатории. Их откроют в селах Армхи и Джейрах до конца 2019 года, сообщил глава Джейрахского района Ахмед Льянов. Строительство ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение», пишет ТАСС.

В селе Джейрах новый объект здравоохранения заменит старый, которому уже почти 60 лет. А в другом селе абмулатория откроется впервые. По словам Льянова, в ней появилась необходимость, когда в селении Армхи были построены первые многоквартирные дома. Кроме того, активно развивается круглогодичный курортный комплекс «Армхи» и увеличивается ежегодно число туристов, приезжающих на отдых.

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Напомним, ранее новый глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил чиновникам создать до конца августа дорожную карту по устранению нарушений в системе здравоохранения и по ее модернизации. Он также призвал министров к полному овладению ситуацией — от стоимости таблеток, до состояния объектов здравоохранения.