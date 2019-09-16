Москва, 16 сентября 2019, 12:16 — REGNUM Завершилась реконструкция площади около здания Музея истории медицины Сеченовского Университета, сообщает 16 сентября пресс-служба вуза.
«Реализация крупных проектов, направленных на модернизацию инфраструктуры является одним из стратегических приоритетов развития Университета. Благоустройство сквера около музея — этап масштабной программы развития приуниверситетских территорий», — сообщил ректор вуза Петр Глыбочко.
Работы по благоустройству велись в течение летнего периода. Перед музеем уложили тротуарную плитку, выполнили ландшафтные работы, установили скамейки, заменили уличные фонари, высадили много новых декоративных растений.
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