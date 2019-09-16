История вопроса

В сюжете новости о создании, благоустройстве и развитии парков и рекреационных зон в Москве. Нашумевшие истории и скандалы вокруг ключевых проектов, таких как парк "Зарядье", "Парк имени 850-летия Москвы" и др.



