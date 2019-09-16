Рига, , 12:13 — REGNUM В латвийском городке Сигулда, где на прошлой неделе зафиксировано массовое отравление детей, закрывать детские сады не стали, а источника инфекции не обнаружили. Как пишет новостной портал Delfi, симптомы кишечной инфекции обнаружены у 23 человек из которых 19 — дети.

Однако отравились воспитанники сразу нескольких детских садов, которые обслуживались из разных пищеблоков. Если бы инфекция была обнаружена у детей из детских садов, которые обслуживались одним пищеблоком, источник проблемы был бы обнаружен достаточно быстро и точно был бы связан с этим блоком питания. Такой случай в Латвии уже был, когда отравились дети из 17 разных детских садов, которые обслуживались одним пищеблоком.

В произошедшей ситуации — разные детские сады, разные пищеблоки, но одни и те же симптомы заболевания.

Как пишет портал Mixnews, латвийская продовольственно-ветеринарная служба и центр контроля и профилактики заболеваний всё ещё ищут причину вспышки кишечной инфекции, однако во время исследования кухонь в детских садах, в которых отравились дети, не найдены никакие нарушения. Из-за этого было принято решение не закрывать дошкольные учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из отравившихся детей пять были помещены в больницы, состояние троих квалифицировалось, как тяжёлое.

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