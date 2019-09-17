Биробиджан, , 02:16 — REGNUM В техническом колледже города Облучье открылась программа подготовки мастеров по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Для этой цели было закуплено и в учебных кабинетах установлено учебное оборудование, представляющее собой действующие системы отопления и водоснабжения, на которых будущие мастера будут обучаться ремонту и обслуживанию.

Открыть новую специальность удалось благодаря программе «Единой субсидии», которую курирует Минвостокразвития. Под этот проект из средств федерального бюджета было перечислено 140 млн рублей, которые пошли на обустройство 7 учебных заведений региона.

В профессиональных училищах появились тренажёры и оборудование для подготовки специалистов по таким специальностям, как «повар-кондитер», «мастер по ремонту автомобилей», «водитель сельхозтехники» и другие, востребованные в реальном секторе экономики.

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Как сообщало ИА REGNUM, на чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс», проводимого в Подмосковье, призёрами стали 246 представителей различных профессий.