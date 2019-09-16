Додома, , 12:06 — REGNUM Министерство здравоохранения, социального развития, гендерных вопросов, пожилых людей и детей Танзании Умби Мвалиму выступила с заявлением касательно предположений о вспышке лихорадки Эбола в Танзании. По ее словам, до сих пор в стране не было зарегистрировано случаев заражения вирусом Эбола.

По информации танзанийского новостного агентства Mpekuzi, об этом Министр здравоохранения Умми Мвалиму совместно с ее заместителем Фаустином Ндугулиле и группой экспертов из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), сообщили на пресс-конференции, призвав общественность к спокойствию.

Министр пояснила, что из городов Мванзы и Дар-эс-Салама поступили сообщения о двух лицах, поступивших в больницу по подозрению в наличии вируса Эбола.

«Их подозревали в наличии заболевания, однако Министерство провело несколько лабораторных тестов в соответствии с руководящими принципами ВОЗ, в ходе которых было подтверждено отсутствие у них вируса Эбола, в связи с этим можно констатировать, что эта болезнь не зарегистрирована в Танзании», — подчеркнула Министр.