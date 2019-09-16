Рига, 16 сентября 2019, 12:04 — REGNUM Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича подозревает, что многие родители в летний сезон оформляют отпуска по уходу за детьми по фиктивным болезням, таким образом незаконно получая компенсации от государства, сообщает сегодня, 16 сентября, латвийское новостное агентство LETA.
Об этом министр рассказала в эфире национального телерадиовещателя LTV, а причиной подозрений стала статистика о росте заболеваемости детей в летний период. Петравича подозревает, что родителям «некуда деть этих детей», поскольку некоторые детские сады летом не работают.