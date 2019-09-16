Рига, , 12:04 — REGNUM Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича подозревает, что многие родители в летний сезон оформляют отпуска по уходу за детьми по фиктивным болезням, таким образом незаконно получая компенсации от государства, сообщает сегодня, 16 сентября, латвийское новостное агентство LETA.

Об этом министр рассказала в эфире национального телерадиовещателя LTV, а причиной подозрений стала статистика о росте заболеваемости детей в летний период. Петравича подозревает, что родителям «некуда деть этих детей», поскольку некоторые детские сады летом не работают.

«Очевидно, родителям некуда деть этих детей. И это обстоятельство, возможно, используется для получения дополнительного оплачиваемого отпуска», — сказала глава ведомства, пообещав проанализировать ситуацию с минздравом страны.