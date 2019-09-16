Исламабад, , 12:04 — REGNUM Журнал Международных женских исследований опубликовал исследование о ситуации с домашним насилием над женщинами в Пакистане и, в частности, в провинции Панджаб.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, в докладе оотмечается, что больше трети всех зарегистрированных в Пакистане преступлений — это домашнее насилие, однако на «насилие над женщинами» приходится лишь 2,5% всех преступлений. По мнению исследователей, такая статистика говорит о нежелании или невозможности женщин заявить о случившемся. Доклад приводит данные о высокой частоте насилия над женщинами, которое заключается не только в избиении, но и обливании кислотой, нанесение повреждений гениталиям, браках между детьми и принуждение к браку.

По данным доклада, в провинции Панджаб удалось добиться значительного улучшений ситуации. Новая модель борьбы с насилием над женщинами, введенная в 2016 году, открывает лучший доступ к правосудию и упрощает проведение допросов и расследований таких преступлений.