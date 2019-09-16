Кито, , 12:55 — REGNUM Глава министерства по управлению рисками Эквадора Александра Оклес сообщила, что на данный момент площадь поражённого пожарами леса превышает 13 тысяч га. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

По данным Оклес, точная цифра составляет 13 627 га. Всего с начала пожаров по стране было зафиксировано 1279 возгораний.

Среди основных причин бедствия чиновница назвала «безответственность людей». Она отметила, что в большинстве случаев причиной возгораний является неосторожное обращение граждан с огнём.