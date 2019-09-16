Исламабад, , 12:21 — REGNUM За последнее время в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва было зарегистрировано 900 новых случаев заражения лихорадкой денге.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, большинство заразившихся проживают в столице провинции Пешаваре. Новые случаи заражения также зарегистрированы в провинции Панджаб (2286 подтвержденных случае), где главным «очагом» распространения болезни стал город Равалпинди — военная столица Пакистана. Там располагается штаб сухопутных войск.

Правительство Пакистана подверглось жесткой критике со стороны оппозиции за неспособность справиться с эпидемией денге, захлестнувшей страну. На данный момент от лихорадки умерли трое человек.