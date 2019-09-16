Николаев, Украина, , 12:03 — REGNUM Сотрудники национальной полиции Украины возбудили два уголовных дела по факту осквернения памятника жертвам Холокоста в Николаевской области, заявили 16 сентября в пресс-службе ведомства.

«15 сентября в полицию Домановского района Николаевской области поступило сообщение от местных жителей о повреждении памятного знака жертвам Холокоста в селе Богдановка. Полиция начала два уголовных производства по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Домановском районе Николаевщины», — сказано в сообщении.

Полиция возбудила дела по статьям «нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности», а также «осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата».

Напомним, вандалы повредили и изрисовали свастиками памятник, посвящённый евреям, которые были убиты нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также оставили послание с угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Израиля на Украине Йоэль Лион призвал правительство Украины осудить преступление, а также найти и наказать вандалов.

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